Bartın Irmağı kenarında bir kişi ölü bulundu

Bartın Irmağı kıyısındaki çimenlik alanda bir kişi ölü bulundu.



Gölbucağı Mahallesi'nde Bartın Irmağı kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Hakan A'ya (35) ait olduğu tespit edilen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

