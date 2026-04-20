Batman'da sağanak nedeniyle çökme meydana gelen kara yolu ulaşıma kapatıldı

Batman'da sağanak nedeniyle çökme meydana gelen Güney Çevre Yolu trafiğe kapatıldı.
Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Batman Çayı'nda sağanak nedeniyle seviyesi yükselen su, çay üzerindeki Batman Çayı 2 Köprüsü'nün kenar ayaklarının aşınmasına neden oldu.
Bu nedenle Güney Çevre Yolu ile köprü bağlantısının bulunduğu kısımda çökme meydana geldi.
Yol çift taraflı trafiğe kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda çalışma başlattı.
Hasar gören yol dron ile görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.