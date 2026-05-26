Muş'ta dereye düşerek kaybolan kadını arama çalışmaları Batman'da da yapılıyor
Muş'ta dereye düşen kadını arama çalışmaları Batman'ın Sason ilçesinde de sürüyor.
Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muş'un Cevizlidere köyü mevkisinde köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen G.Y'nin (50) bulunması için başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.
AFAD koordinasyonunda Sason'da yürütülen çalışmalara, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, jandarma, UMKE ve ANDA ekipleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve köylüler katılıyor.
Ekiplerce dere ve çevresinde yürütülen çalışmalarda su üstü ve su altı arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
