Bayburt'ta karla mücadele mayısta devam ediyor

BEŞİR KELLECİ - Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt'ta, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle yılın 6 ayı yolu kapalı kalan yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.





İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aydıntepe ilçesinin kuzeyindeki yaklaşık 3 bin rakımlı karlı dağları aşıp köy yollarını açmaya çalışıyor.



Ekipler, bazı noktalarda kar tabakasının sertleşmesi ve zaman zaman etkili olan kar nedeniyle çalışmalarını zaman zaman güçlükle sürdürüyor.



Zorlu doğa koşullarında dozer, kepçe ve greyderlerle çalışan ekipler, aynı zamanda çığ tehlikesini ortadan kaldırmak için mücadele ediyor.



İlçe merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, havaların ısınmasıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerine ev sahipliği yapan Günbuldu, Dumlu, Kavlatan köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında da çalışan ekipler, Kurban Bayramı öncesinde yol ağını tamamen ulaşıma açmayı hedefliyor.



Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, AA muhabirine, bölgedeki tüm yerleşim yerlerinin yolunun açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi.



Hem coğrafyanın hem de hava şartlarının zorluğunu yerinde gördüklerini belirten Bayram, "İnşallah bayram öncesinde tüm köy ve yayla yollarımızı vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız." dedi.



İlçe ekonomisinin hayvancılığa dayalı olduğunu belirten Bayram, dolayısıyla yayla ve meraların yollarının açılmasının önemli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"En kısa zamanda hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlarımızı inşallah meralarına ve yaylalarına kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda zor şartlar altında çalışan özel idare personelimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bölgemiz doğa ve macera severler açısından da çok güzel. Yılın yaklaşık 7 ayı güzel manzaralar sunmakta. Hem Derebaşı virajlarımız hem yaylalarımız hem de yüksek rakımdaki köylerimizin doğasını görmeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum."



- "10 metreyi hatta 15 metreyi geçen kar kütleleri bulunuyor"



Aydıntepe İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Ümit Eraslan da ilçeye bağlı Günbuldu köyü yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Bölgede hava şartlarının sürekli değiştiğini ve özellikle bu yıl zorlu bir mücadele yürüttüklerini aktaran Eraslan, "Biz yolları açtığımızda zaman zaman yeniden yollar kapanıyor. Bu yıl bölgemiz çok yoğun bir kar yağışı aldı. 10 metreyi hatta 15 metreyi geçen kar kütleleri bulunuyor. Dolayısıyla çok zorlu bir coğrafya. Tabii ki vatandaşlarımız da bu durumu anlayışla karşılıyorlar. Onlara en iyi hizmeti verebilmek için aralıksız çalışıyoruz." diye konuştu.



Günbuldu köyü sakinlerinden Recep Bayraktar da bölgede mayısın son günlerinde bile kar yağışının devam ettiğini ve ekiplerin yolları açmak için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.



Hayvanlarını köylerine götürebilmek için yolun açılmasını beklediklerini ifade eden Bayraktar, bayramdan önce köylerine gitmek istediklerini dile getirdi.

