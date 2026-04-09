        Van ve Bitlis'te kar etkili oldu

        Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

        Giriş: 09.04.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Van'da gece başlayan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Kar ve sis nedeniyle Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Van-Bahçesaray kara yolunda başlatılan yol açma çalışmaları da sürüyor.

        - Bitlis

        Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde sabah kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

        Hava sıcaklığında düşüş yaşanan Tatvan ilçesindeki yerleşim yerleri beyaza büründü.

        Esnaf ve vatandaşların iş yerleri ve evlerin önünde biriken karı temizlediği kentte Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
