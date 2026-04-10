        Bitlis'te çığ riski altındaki yerleşim yerleri tespit edildi

        ŞENER TOKTAŞ/ORHAN ALCA - Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) yürütülen proje kapsamında, kentte çığ riski altında bulunan köy ve mezralar tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Yurdun en çok kar alan illerin başında gelen Bitlis'te yoğun yağış, yüksek rakımlı ve eğimli bazı yerleşim yerlerinde çığ riskini beraberinde getiriyor.

        Uzmanlık alanı coğrafya olan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile üniversitede görevli bir akademisyen, kırsaldaki yerleşim yerlerinde çığ riski altındaki alanların tespiti için çalışma yürüttü.

        "Çığ Risk Alanlarının Belirlenmesi Projesi" kapsamında yaklaşık 2 yıldır sahada yürütülen çalışmalarda, il merkezi, Hizan ve Mutki ilçeleri ile kısmen Güroymak ve Tatvan ilçelerinin güney kesimlerindeki dağlık ve eğimli alanlarda bulunan 20 köy ile mezrada çığ riski olduğu tespit edildi.

        Yerleşim alanlarına uzak 140 noktada da çığ yataklarının olduğunu belirleyen ekip, risk altındaki yerleşim yerlerini ve alınacak önlemleri rapor haline getirerek ilgili kurumlarla paylaştı.

        - "Kar örtüsü olduğu sürece risk devam edecek"

        Prof. Dr. Elmastaş, AA muhabirine, havanın ısınmaya başlaması, aralıklarla yağan kar ve yağmurun, eğimli yamaçlarda çığ ve heyelana yol açtığını söyledi.

        Kuraklıktan etkilenen bölgenin bu yıl istenilen yağışları aldığını belirten Elmastaş, "Kışın çok ciddi bir kar yağışı kaydedildi. Kar kalınlığı bazı noktalarda 8 ila 9 metreye ulaştı. Kar yükünün fazla olması çığların meydana gelmesinde ciddi bir faktör olarak önümüze çıkıyor. Bu yıl büyük çaplı olmasa da küçük ölçekli çığlar meydana geldi. Çığ, eğimli alanlarda kar yükünün tutunamayarak akmasıyla meydana geliyor. Çığların meydana geldiği alanlarda, özellikle kırsal kesimlerde bazı riskler var." dedi.

        Elmastaş, çığ alanlarının tespiti ve alınacak önlemlerle ilgili çalışma yürüttüklerini bildirerek, şunları kaydetti:

        "Önlemlerin alınması, çığ riskinin fazla olduğu alanlarda beşeri faaliyetlerin yapılmaması, risk taşıyan yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi ve alternatif alanlarının oluşturulması gerekiyor. Bitlis merkez, Mutki ve Hizan'da 20 civarında yerleşim alanı tespit ettik. Yerleşim alanları ve barınakların olduğu yamaçlarda çığ riski var. Yaklaşık 140 köyün farklı bölgeleri de eğimden dolayı çığ riski altında. Kar örtüsü olduğu sürece risk devam edecek. Bu yıl kar örtüsü oldukça fazla. Eğimden dolayı bazen heyelanlar da gelebiliyor. Kar ve yağmur, heyelanları tetikliyor. Çığlar kadar olmasa da aynı risk heyelanlar için de devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri

        Benzer Haberler

        Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 235 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 235 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Ahlat'ta nisan karı etkili oldu
        Ahlat'ta nisan karı etkili oldu
        Bitlis'te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Bitlis'te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Bitlis'te 84 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı
        Bitlis'te 84 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı
        Bitlis'te nisanda kara kış: 84 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te nisanda kara kış: 84 köy yolu ulaşıma kapandı
        Hizan'da badem ağaçları çiçek açtı
        Hizan'da badem ağaçları çiçek açtı