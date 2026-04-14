Bitlis'te otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu aralarında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan'ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı.



Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ayan'ın içinde bulunduğu 13 AF 100 plakalı otomobil, Saray Mahallesi'nde 34 JZ 2053 plakalı kamyonetle çarpıştıktan sonra takla attı.



İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada Ayan ile otomobildeki Nihal Yavaş, Abdurrahim Karaman, Ferhat Demir, İzzet Yayla ve Nurullah Bingöl yaralandı.



Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

