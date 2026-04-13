Bitlis'te heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerce açıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı. İlçede Nazar yolu olarak bilinen güzergahtaki Çalışkanlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. Yoldaki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 118. Şube Şefliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Yoldaki toprak yığını ve taşları temizleyen ekipler, araçların geçişini sağladı.

