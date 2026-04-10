Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 235 yerleşim yerinin yolu kapandı

        Van ve Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 235 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 235 yerleşim yerinin yolu kapandı

        Van ve Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 235 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 46 mahalle ve 105 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri söz konusu 151 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlattı.

        - Bitlis

        Bitlis'te gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, Karayolları ve Belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 84 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
