Bitlis'te yatağa bağımlı hastaya yatak desteği

Bitlis'te evde sağlık hizmetleri kapsamında yatağa bağımlı bir hastaya yatak desteği verildi.





İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Konuksayar köyünde yaşayan 81 yaşındaki Saniye Albayrak, kendisini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene'ye yatak talebini iletti.



Bunun üzerine yapılan incelemede Albayrak'ın hasta yatağına ihtiyaç duyduğu belirlendi.



İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilen hasta yatağı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Seda Yılmazer koordinasyonunda yürütülen süreçle Albayrak'ın evine götürülerek yakınlarına teslim edildi.



