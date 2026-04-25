Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri BAİBÜ, "Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi"ne ev sahipliği yapıyor

        BAİBÜ, "Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi"ne ev sahipliği yapıyor

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) "Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi" gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 14:11 Güncelleme:
        BAİBÜ, "Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi"ne ev sahipliği yapıyor

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) "Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi" gerçekleştiriliyor.

        BAİBÜ Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Gölköy Yerleşkesinde bulunan kongre merkezinde dün başlayan etkinlik "AbanTCon'2026" adıyla düzenleniyor.

        "Tıbbi Mühendislik ve Yapay Zeka Altyapısı", "İmmün-Hematoloji&Sistematik", "Klinikten Teknolojiye YeşilScience", "Patoloji Algoritmaları ve TUS Şifreleri: Uzmanlık Yolculuğunda Yeni Nesil Taktikler", "OpinionAI ve On-Premise Çözümler", "Klinik Karar Destek Sistemleri", "Genç Araştırmacılar Zirvesi (Sözlü Bildiriler)", "Kanser Biyolojisinde Yapay Zeka", "Acil Servis&Akıllı Triyaj" ile "Algoritmalar Işığında Kalp Sağlığı ve Yeni Nesil Tedaviler" başlıklı oturumların gerçekleştirildiği kongrede alanında uzman akademisyenler sunum yaptı.

        Yarın sona erecek kongrede tıp fakültesi öğrencilerine yönelik sponsor oturumları ve atölye çalışmaları da yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Benzer Haberler

        3 Belediye Başkan Yardımcısı tutuklanan Bolu Belediyesi'nde yeni atama
        3 Belediye Başkan Yardımcısı tutuklanan Bolu Belediyesi'nde yeni atama
        Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi ku...
        Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi ku...
        Milli cimnastikçiler, olimpiyatlarda altın madalya hedefiyle güç depoluyor
        Milli cimnastikçiler, olimpiyatlarda altın madalya hedefiyle güç depoluyor
        İbrahim Çolak'ın hedefi 2028 Olimpiyat Oyunları İbrahim Çolak: "Olimpiyatla...
        İbrahim Çolak'ın hedefi 2028 Olimpiyat Oyunları İbrahim Çolak: "Olimpiyatla...
        Suat Çelen: "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi güldüreceğiz" Türkiye Cimnasti...
        Suat Çelen: "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi güldüreceğiz" Türkiye Cimnasti...
        Ters yönden gelen hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
        Ters yönden gelen hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı