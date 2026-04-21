Burdur'da kaçakçılık ve tarihi eser operasyonu
Burdur'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-10 Nisan tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, bıçak, kurusıkı tabanca gövdesi, tabanca sürgüsü, 56 tabanca fişeği, 58 farklı ebatlarda av tüfeği kartuşu, 79 sikke, 27 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.
