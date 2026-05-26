Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Yılda 14 milyon aracın geçtiği Isparta-Antalya kara yolunda tedbirler üst seviyede

        Yılda 14 milyon aracın geçtiği Isparta-Antalya kara yolunda tedbirler üst seviyede

        HALE PAK - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta-Antalya kara yolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılda 14 milyon aracın geçtiği Isparta-Antalya kara yolunda tedbirler üst seviyede

        HALE PAK - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta-Antalya kara yolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı.

        Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan kara yolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı.

        Burdur sorumluluk bölgesinde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca kara yolunda görevini sürdürecek.

        Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında yer alan kara yolunda ekipler, oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

        Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Üret, AA muhabirine, yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi.


        Tatil sezonunun açılmasıyla trafik yoğunluğunda ciddi artış beklendiğini anlatan Üret, "Burdur'dan geçişlerde yıllık trafik hacmi 14 milyonu bulmaktadır. Turizm güzergahı olması ve çevre illerle bağlantı noktası olmasından, özellikle Kazak ve Kargı tünellerinin bulunduğu Isparta-Antalya devlet kara yolunda günlük trafik hacmi 10 binken, bayram tatilinde bu sayı 18 bine çıkıyor." diye konuştu.

        Üret, trafik kurallarının daha sıkı uygulanması, daha güvenli bir ortamın oluşturulması ve herkesin rahat şekilde seyahat etmesi için görev başında olduklarını vurguladı.

        - Kazaların yüzde 64'ü hız kaynaklı

        Kazaların yoğunlukta meydana geldiği bölgelerde daha sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Üret, bölgedeki trafik kazalarına yüzde 47 otomobil, yüzde 23 motosiklet ve yüzde 14 kamyonet cinsi araçların karıştığını dile getirdi.

        Üret, kazaların yüzde 64'ünün hızdan kaynaklı olduğuna değinerek, kazalara bağlı can kayıplarının azaltılması için hız sınırı, emniyet kemeri ve kask, seyir halinde cep telefonu ve alkollü araç kullanımı ihlallerini tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla geçen sene 30 bin 484 vatandaşa, genel trafik bilgisi ve trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini hatırlatan Üret, eğitimlerde 14 bin 490 materyal dağıttıklarını söyledi.

        Üret, bu yıl da 20 bin 180 vatandaşa trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini belirterek, özellikle genç sürücüler ve motosikletlere yönelik, lise, yüksekokul ve gençlerin bulunduğu diğer alanlarda, "Reflektif yelek giy görünür ol", "Kaskımla güvendeyim" projeleri kapsamında eğitimlerin sürdüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!

        Benzer Haberler

        Burdur'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Burdur'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Burdur'da zincirleme kaza: 5 hafif yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 5 hafif yaralı
        Burdur'da bir kadın, eski eşi tarafından tabancayla ağır yaralandı
        Burdur'da bir kadın, eski eşi tarafından tabancayla ağır yaralandı
        Burdur'da tartıştığı eski eşini tabancayla vurarak yaraladı Olayı gerçekleş...
        Burdur'da tartıştığı eski eşini tabancayla vurarak yaraladı Olayı gerçekleş...
        Burdur'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Burdur'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Burdur'da kontrolden çıkan araç uçuruma devrildi: 3 yaralı
        Burdur'da kontrolden çıkan araç uçuruma devrildi: 3 yaralı