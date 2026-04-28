        Bursa Haberleri Bursa Eğitim Kongresi başladı

        Bursa Eğitim Kongresi başladı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Geleceği İnşa Eden Öğrenme Ekosistemleri" temasıyla düzenlenen Bursa Eğitim Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Bursa Eğitim Kongresi başladı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Geleceği İnşa Eden Öğrenme Ekosistemleri" temasıyla düzenlenen Bursa Eğitim Kongresi başladı.

        Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, farklı şehirlerden yöneticiler ve akademisyenler katılıyor. Kongrede akademisyenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin saha tecrübeleri ve akademik birikimlerini eğitimcilerle paylaşacak.

        TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Ferudun Yılmaz, yaptığı konuşmada, böyle bir kongrenin paydaşı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Türkiye'nin eğitim geleneğine, ortak aklın, ortak sorumluluğun ve ortak vizyonun güçlü bir zeminde buluşmasına tanıklık ettiklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Malum teknolojinin sadece eğitimi değil, topyekun hayatımızı dönüştürücü gücü artık sadece uzak bir şeymiş gibi değil de fiilen hayatımızın içerisinde kendisini gösteriyor. Ütopyadan distopyaya kadar geniş yelpazede seçenekler manzumesiyle teknolojinin hayatımıza dahili bize seçenekler sunuyor. Sadece ütopya sunuyor olsaydı ne ala, teknoloji gündelik hayatımızı kolaylaştıracak, yüksek refah üretecek, bunu daha iyi bölüşecektik. Eğitime erişimin kitleselleşmesini, eğitimin maliyetinin düşmesini, niteliğinin artmasını artıracak derdik ama bundan ibaret olmadığını biliyoruz."

        Yılmaz, eğitimin ve teknolojinin farklı ülkelerde farklı şekilde kullanıldığına dikkati çekerek, "Savaş teknolojisine bağlı bir biçimde dijital temelli teknolojik gelişmeyi eğer değerler mantığıyla yüklemezseniz işte Gazze'de görüyoruz. Topyekün İslam diyarlarında görüyoruz. Ellerindeki dijital beceriyi daha düşük maliyetle daha fazla Müslüman öldürmek üzere kullanabildiklerini de görüyoruz." ifadesini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de bilginin hızla dönüştüğü, teknolojinin her alana nüfuz ettiği, insanın anlam arayışının derinleştiği bir çağda yaşandığını aktardı.

        Yeni çağda eğitimin sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Çokgezer, şunları kaydetti:

        "Bilgiyi anlamlandıran, onu değere dönüştüren ve nihayetinde erdemli bir duruşa taşıyan bireyler yetiştirme sorumluluğunu üstlenmek lazım. İşte bu noktada Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yalnızca bir müfredat değişikliği değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun eğitim sistemindeki yansımasıdır. Bu model yerlilik ve millilik ekseninde şekillenen, kendi kodlarımızdan beslenen, insanı merkeze alan ve bütüncül gelişimi esas kabul eden bir anlayışı temsil etmektedir."

        Çokgezer, kongre kapsamında beceri temelli eğitimden zihinsel dönüşüme, yapay zekâ uygulamalarından kültürel aktarım süreçlerine kadar geniş bir perspektifle çok yönlü değerlendirmeler yapılacağını sözlerine ekledi.

        Programda, Bursa Maarif Halk Dansları ve Tiyatro Ekibi ile Uluslararası Murat Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı gösteri sundu.

        Kongre, yöneticilerin ve akademisyenlerin yapacağı sunumların ardından yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

