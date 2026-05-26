Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ayyıldız, mesajında, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve birlik duygularının güç kazandığı, gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların unutulduğu müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Ayyıldız, "Kurban Bayramı yalnızca bir ibadet değil aynı zamanda teslimiyetin, fedakarlığın, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın en güçlü sembollerinden biridir. Millet olarak bizi güçlü kılan, tarihimizden, kültürümüzden ve manevi değerlerimizden aldığımız birlik ruhudur. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, büyüklerimizi ziyaret etmek, yetimlerin ve kimsesizlerin gönüllerine dokunmak, bayram sevincini hep birlikte yaşamak en önemli sorumluluklarımız arasındadır." ifadelerini kullandı.





Ayyıldız, vatandaşların bayramı huzur, güven ve sağlık içerisinde geçirebilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığını, görevli personelin bayram süresince titizlikle çalışmalarını sürdüreceğini bildirerek, şöyle devam etti:



"Bu vesileyle, özellikle seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını ve emniyet kemeri kullanımına özen göstermelerini önemle rica ediyorum. Unutmayalım ki trafik kuralları, hayatımızı korumak içindir. Bu anlamlı günlerde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize, milletimize, İslam alemine, başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara ve insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyor, Bursalı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

