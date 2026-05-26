        Bursa'da lise öğrencileri, "Kültür gecesi" etkinliği düzenledi

        Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlediği "Kültür gecesi" etkinliğiyle katılımcılardan tam not aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son günlerinde öğretmenlerinin de desteğiyle "Kültür gecesi" düzenledi.

        Okul öğrencilerinin oluşturduğu koro farklı eserler seslendirdi.


        Ayrıca çini, kabartma tekniği ve epoksi kaplama gibi özel tekniklerle hazırlanan resim sergisinin de açılışı yapıldı.

        El emeği eserler, sergiye katılanların beğenisini aldı.

        Okul Müdürü Şerif Kurt, mezun olacak öğrencilere iş ve üniversite hayatında başarılar dileyerek, "Yarının sanatçıları ve bilim insanlarını bugünden hazırlıyoruz. Gecede emeği geçen tüm hocalarıma teşekkürlerimi borç biliyorum." ifadesini kullandı.

        Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mıtıoğlu da öğrencilerin seslendirdiği eserleri dinleyip resim sergisini gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

