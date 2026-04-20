Bursa'da beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 20.04.2026 - 16:00 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Gökmen Ç. (45) Yönetimindeki 16 SJZ 38 plakalı beton mikseri kırsal Karalar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta mahsur kalan sürücü, ön camın kırılmasıyla kurtarıldı.
Yaralanan Gökmen Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri