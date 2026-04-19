Bursa'da kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da A4 boyutundaki kağıtlara emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Giriş: 19.04.2026 - 12:19
Bursa'da A4 boyutundaki kağıtlara emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli gördüğü bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, üst aramasında paket içinde 37 adet A4 boyutunda kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
