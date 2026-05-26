Bursa'da refüje çarpan motokurye öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti. Motokurye Ertuğrul Toker (39) idaresindeki 16 BLN 628 plakalı motosiklet, Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Toker'in cenazesi incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

