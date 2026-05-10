Bursa'da ortaokul ve lise öğrencileri ile ebeveynleri ve eğitimcilerin katılımıyla "Tersine Mentörlük Zirvesi" düzenlendi.





Özel Bursa Kültür Okullarınca, Özlüce Kampüsü Konferans Salonu'nda "Gençler Konuşuyor, Biz Dinliyoruz" başlığıyla gerçekleştirilen zirvede ortaokul ve lise öğrencileri konuşmacı oldu.



Zirvenin açılışında konuşan Özel Kültür Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, çocuklara ve gençlere kendilerini ifade edebilme imkanı tanımak istediklerini söyledi.



Eğitim yolculuğunda yalnızca akademik başarıyı hedefleyen bir kurum olmadıklarını belirten Bulut, öğrencilerin sınavlarda elde ettikleri başarılarla, Türkiye dereceleriyle gurur duyduklarını ancak eğitimin sadece sınav sonuçlarından ibaret olmadığına her zaman inandıklarını vurguladı.



Bulut, robotik ve yapay zeka çalışmalarından sosyal sorumluluk projelerine kadar çocukların ve gençlerin hayatın her alanında gelişim göstermeleri için çalıştıklarını dile getirerek, "Çünkü biliyoruz ki geleceği güçlü yapan şey, yalnızca bilgi değildir. İletişim kurabilen, kendini ifade edebilen, anlaşılmayı bekleyen ama aynı zamanda anlamayı da bilen bireylerdir." dedi.



Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan etkinlikte gençlerin muhatabının anne-babalar ve eğitimciler olacağını vurgulayan Bulut, "Belki de uzun yıllardır ilk kez gençler, yalnızca dinleyen değil konuşan tarafta olacak. Biz yetişkinler ise öğüt veren değil anlamaya çalışan tarafta olacağız. Yeni nesli kendi doğrularına göre şekillendirmeye çalışan yetişkinler, bugün dinleyici koltuğunda olacak, gençler ise yaşadıkları gerçeklikleri anlatacak." diye konuştu.



Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Sırakaya da Türkiye'de ilk olduğunu düşündükleri organizasyonu düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya da her yıl ulusal çapta etkinlikler düzenlediğini belirterek, Özel Bursa Kültür Okullarını program dolayısıyla kutladı.



Açılış konuşmalarının ardından psikolog yazar ve yönetim danışmanı Prof. Dr. Acar Baltaş, ebeveynler ile çocukları arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair sunum yaptı.



- Gençler konuştu, aileleri ve öğretmenleri dinledi



Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur'un moderatörlüğünde "Beni Anla: Sınırlar, Beklentiler ve Gerçekler" konulu oturum gerçekleştirildi.



Oturuma ortaokul öğrencileri Rüzgar Yıldız, Meva Biçici, Zeynep Tatlıcıoğlu, Merve Sena Kırcı ve Zeynep Ceren Bilen katıldı.



Aile deneyimlerini salondaki konuklarla paylaşan öğrenciler, anne babalarının sosyal medya kullanımı ya da cep telefonu gibi teknolojik olanakların sunduğu imkanlardan yararlanma konusunda getirdikleri sınırlamaları anlayışla karşıladıklarını ancak bu noktada izlenebilecek baskıcı tutumun kendilerinde güvensizlik hissinin oluşmasına neden olacağını belirtti.



Gençler, anne ve babalarının kendilerine karşı koruyucu kimlikle yaklaşmalarının öz güvenlerini zedelediği, bunun yerine kendilerine sorumluluklar verilmesinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağı görüşünde buluştu.



Etkinlikte Türkiye'de solo uçuş yapan en genç kadın pilot adayı olarak havacılık tarihine geçen öğrenci Defne Özcan ile 2023 Türkiye LGS Birincisi Ahmet Geniş, kendilerini başarıya ulaştıran faktörlere ilişkin konuşma yaptı.



- İkinci oturumda lise öğrencileri söz aldı



Etkinliğin ikinci oturumu, "Bizi Dinleyin: Güven, Sorumluluk ve Gerçek Hayat" başlığıyla düzenlendi.





Prof. Dr. Yavuz Samur'un moderatörlüğündeki oturuma lise öğrencileri İnci Erkoç, Yiğit Zorlu, Yasemin Aslan ve M. Emirhan Çakmak katıldı.



Öğrenciler, ailelerin çocukları için en iyisini istediklerinden şüphelerinin bulunmadığını, bunun için de bazı sınırlandırmaların anlaşılabileceğini dile getirdi.



Sınır konulan konular üzerinde gençlerin serbest bırakılmaları gerektiğine işaret eden öğrenciler, bu durumun gençlerin öz güvenlerinin gelişiminde olumlu sonuçlar meydana getireceğini vurguladı.



Etkinliğin sonunda klinik psikolog yazar Beyhan Budak, sunum gerçekleştirdi, oturumların ardından konuşmacı ve moderatörlere plaket ve hediye takdim edildi.



Etkinliğe ilçe milli eğitim ve şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

