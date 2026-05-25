Bursaspor, Azerbaycanlı futbolcu Toral Bayramov'u transfer etti
Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 25 yaşındaki Azerbaycanlı sol bek Toral Bayramov'u kadrosuna kattı.
Giriş: 25.05.2026 - 16:50
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Toral Bayramov" ifadelerine yer verildi.
