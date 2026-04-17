        Bursaspor'un şampiyonluğuna "bir" puan kaldı

        Bursaspor'un şampiyonluğuna "bir" puan kaldı

        SERGEN SEZGİN - Süper Lig'in eski şampiyonlarından Bursaspor'un hafta sonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'u zirvede tamamlayıp Trendyol 1. Lig'e yükselmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Bursaspor'un şampiyonluğuna "bir" puan kaldı

        SERGEN SEZGİN - Süper Lig'in eski şampiyonlarından Bursaspor'un hafta sonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'u zirvede tamamlayıp Trendyol 1. Lig'e yükselmesi bekleniyor.

        2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, kötü günleri geride bırakıyor. Adeta kabus gibi bir dönem yaşayıp 2018-2019 sezonunda 1. Lig'e, ardından 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, yönetim değişikliğinin ardından adeta küllerinden doğdu.

        Geçen sezon Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak üst lige yükselen Bursa temsilcisi, finansal ve sportif başarıyı da aynı anda elde etti.

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta da sezona favorilerden biri olarak başlayan yeşil-beyazlılar, son iki haftaya girilirken en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer aldı.




        - 1 puan şampiyonluğa yetecek

        Yeşil-beyazlı ekip, 33. hafta karşılaşmasında pazar günü saat 15.00'da evinde Somaspor'u ağırlayacak.

        Bursaspor, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakibinin aldığı sonuca bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek ve Trendyol 1. Lig'e yükselecek.




        - "İnşallah ikinci kupayı da kaldıracağız"

        Bursaspor 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan, AA muhabirine yönetimin başına ekip olarak geldikten sonra büyük ivme yakalandığını anlattı. Bu başarının mimarının Başkan Enes Çelik olduğunu belirten Kutlucan, şehrin de kenetlenerek kendilerine güvendiğini dile getirdi.

        Kutlucan, Bursaspor olarak tarih yazdıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Şampiyonluk yolunda da son virajdayız. Yönetime geldiğimizin daha ikinci yılında inşallah ikinci kupayı da kaldıracağız. Çok mutluyuz ve büyük gurur duyuyoruz. Taraftarın bu kadar güvenmesi çok hoşumuza gidiyor. Türkiye'de deplasman rekorlarının ilk üçü Bursaspor'da. Geçmişte de Bursaspor bunu başarmıştı. Biz tekrardan başarılabilir olduğunu gösterdik. Eskişehir'e binlerce kişi geldi. Burada herkes elinden geleni yaptı. Sponsorlara, taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."




        - "3 senede 3 kupa kaldıracağız"

        Kutlucan, önlerinde çok kritik Somaspor maçı olduğunu, bu maçta da güzel bir galibiyet yaşamayı hedeflediklerini kaydederek şöyle konuştu:

        "Taraftarlarımız çok güzel bir koreografi hazırlıyor. Bu maçın jenerik bir film gibi olacağını düşünüyoruz. Takımda çok güzel bir hava oluştu. Çok ciddi şekilde kenetlenmiş haldeler. Şampiyon olduktan sonra güzelce eğleneceğiz. Niyetimiz bu. Elektrik faturasını ödeyemeyen, maaşlarını ödemeyen bir Bursaspor vardı. 2 milyar lira civarında borç vardı. Şu an 850-900 milyon lira bandına indi. Bizim dönemimize ait son iki yılda vadesi geçmiş ödenecek hiçbir borcumuz yok. Gerek vergi, gerek sigorta, gerek maaş, çalışan, futbolcu kimseye borcumuz yok. İnşallah bu sene bitirmeyi hedefliyoruz. Biz geldiğimiz ilk sene de söyledik. Başkanımız Enes Çelik çok net bir şekilde, '3 senede 3 kupa kaldıracağız.' dedi. Biz 3 sene boyunca 3 kupayı kaldıracağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı

        Benzer Haberler

        Nilüfer'de 23 Nisan coşkusu dolu dolu yaşanacak
        Nilüfer'de 23 Nisan coşkusu dolu dolu yaşanacak
        "Ben sabah öderim" dedi 153 bin liralık iddia oynayıp kayıplara karıştı Maç...
        "Ben sabah öderim" dedi 153 bin liralık iddia oynayıp kayıplara karıştı Maç...
        Dijital dünyadaki büyük tehlikeler "Asıl hedef çocuklar üzerinden aileler"...
        Dijital dünyadaki büyük tehlikeler "Asıl hedef çocuklar üzerinden aileler"...
        Bursa'da aranması olan şahıslara operasyon
        Bursa'da aranması olan şahıslara operasyon
        Tartıştığı kişiyi aracıyla takip edip, önüne keserek tabancayla vurdu
        Tartıştığı kişiyi aracıyla takip edip, önüne keserek tabancayla vurdu
        Bursa'da gece yarısı hesaplaşma, aracın önünü kesip ateş açtı Bursa'da sila...
        Bursa'da gece yarısı hesaplaşma, aracın önünü kesip ateş açtı Bursa'da sila...