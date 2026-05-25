        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Doğru yüzülen kurban derisi ekonomiye katkı sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        MUSTAFA BİKEÇ - Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Murat Çağlar, Kurban Bayramı'nda kesilecek büyükbaş hayvanların derilerinin doğru şekilde yüzülüp muhafaza edilmesi halinde ekonomiye ciddi katkı sağlanacağını belirtti.


        Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB'deki 115 firmanın günlük 600 ton ham deri işleme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

        Kurban derisinin milli servet olduğunu ifade eden Çağlar, Türkiye'de yıl boyu yapılan kesimin yaklaşık 25'inin bayram sürecinde gerçekleşeceğini belirtti.

        Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1 milyon büyükbaş, 2-2,5 milyon küçükbaş hayvan kesimi öngörüldüğüne işaret eden Çağlar, kurban derilerinin ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer ve döşemelik ürünlerin yanı sıra son yıllarda sağlık ve gıda sektörlerinin önemli ham maddesi olan protein haline geldiğini anlattı.

        Türk deri sanayisinin ileri teknoloji yatırımlarıyla kolajen ve jelatin üretiminde de öne çıktığını vurgulayan Çağlar, şunları söyledi:

        "Buradan da başta sağlık daha sonra da gıda sanayisi olmak üzere ham madde tedariği sağlıyoruz. Bundan dolayı ham deri çok önemli bir stratejik ham madde haline geldi. Hazır giyimde dünyada, özellikle Avrupa'da belli markaların tedarikçisiyiz. Jelatin ve kolajende de hem Orta Doğu hem de Avrupa ülkelerine ciddi anlamda ihracat söz konusu. Bu katma değeri yüksek ürünlerin olabilmesi için kurban derisini çok iyi korumamız lazım."

        - ⁠"Deriyi tuzladıktan sonra serin bir yerde bekletelim"

        Kurbanların mümkün olduğunca profesyonel ekip tarafından ve toplu kesim alanlarında kesilmesini öneren Çağlar, şöyle devam etti:

        "İlk başta dikkat etmemiz gereken konu mümkün olduğu kadar yüzümlerde deriyi delmememiz gerekiyor. Kesimden hemen sonra derinin et tarafının kaplanacak şekilde tuzlanarak, muhafaza altına alınması lazım. Bu aşamada belli bir miktarda mutlaka bir su çıkacaktır. Deriden çıkacak kanlı suyun süzülmesini beklememiz lazım. Ayrıca derileri tuzladıktan sonra bir torbaya koyuyoruz. Bu da havasız kalmasına, bakteriyel faaliyetlerin hızlanmasına sebep oluyor. Deride çürümelere sebebiyet veriyor. Önce deriyi tuzladıktan sonra serin bir yerde bekletelim ondan sonra deri toplama yerlerine naklederken de açık bir şekilde nakil etmeye mümkün olduğu kadar dikkat edelim. Aksi takdirde ciddi anlamda ekonomik kayıp söz konusu olmaktadır."

        Çağlar, doğru yüzülüp muhafaza edilen derilerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştüğünü belirterek, "Dana derisi olarak yaklaşık 50-60 milyon dolarlık ham deri çıkabilir. Nihai ürüne dönüştüğü zaman, bu rakamları 7-8 hatta 10 ile çarpmanız gerekiyor. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar dikkat edilmeli. Yani bu bir milli servettir. Toplum olarak kurban derisindeki muhafaza etme ve yüzme şartlarına dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Murat Çağlar, yüzüm hatası bulunmayan ve doğru muhafaza edilen derilerin hazır giyim sektöründe kullanıldığını, hasarlı derilerin ise işlemden geçirilerek kolajen ve jelatin üretiminde değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

