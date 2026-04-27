Gürsu'da uluslararası gençlik projesi düzenlendi

Gürsu Belediyesi tarafından yürütülen uluslararası gençlik projesi kapsamında, farklı ülkelerden 45 genç ilçede ağırlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde faaliyet gösteren Eurodesk Gürsu Temas Noktası aracılığıyla düzenlenen "Savaşların Gölgesinde Gençlik Çalışanı Olmak" projesi kapsamında Kosova, Filistin, Azerbaycan ve Bosna Hersek'ten gelen gençler çeşitli etkinliklere katıldı.





Proje kapsamında gençlere, savaş ve kriz ortamlarının etkilerini azaltmaya, toplumsal uyumu güçlendirmeye ve kültürlerarası etkileşimi artırmaya yönelik faaliyetler sunuldu.



Sosyal Kumbara Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen programda yer alan katılımcılar, uluslararası görünürlük, kültürel diplomasi ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalar yürüttü.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da gençleri makamında kabul ederek, Türkiye'nin savaş bölgelerinden gelen gençlere destek olmayı önemsediklerini belirtti.



Bu arada Eurodesk Gürsu çalışmaları kapsamında bugüne kadar 527 gencin ilçede ağırlandığı, 128 gencin ise yurt dışında eğitim fırsatlarından yararlandığı kaydedildi.

