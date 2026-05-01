        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri HAK-İŞ, 1 Mayıs'ı Bursa'da kutladı

        HAK-İŞ, 1 Mayıs'ı Bursa'da kutladı

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz, sorunlarımızı meydanlarda yüksek sesle konuşacağız, taleplerimizi ifade edeceğiz, birliğimizi güçlendireceğiz. Polisle, jandarmayla, güvenlik güçleriyle çatışarak ülkeyi kaosa götürme oyunlarını sizin sayenizde bozduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 14:55 Güncelleme:
        HAK-İŞ, 1 Mayıs'ı Bursa'da kutladı

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz, sorunlarımızı meydanlarda yüksek sesle konuşacağız, taleplerimizi ifade edeceğiz, birliğimizi güçlendireceğiz. Polisle, jandarmayla, güvenlik güçleriyle çatışarak ülkeyi kaosa götürme oyunlarını sizin sayenizde bozduk." dedi.

        Arslan, Bursa'daki Gökdere Meydanı'nda HAK-İŞ tarafından "Birlik, Mücadele, Dayanışma ve Savaşa Hayır" temasıyla düzenlenen programda tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Sudan'da yaşananlara değinen Arslan, "Bugün yaşananlara karşı sesimizi yükseltmezsek bu hainler, alçaklar, emperyalist güçler üstümüze geliyor. Onun için Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) ile yaklaşık 8 yıldır darbecilere karşı mücadele ettik." diye konuştu.

        HAK-İŞ'in Filistin davasını kendi davası gibi kabul ettiğini belirten Arslan, "Filistin topraklarını 78 yıldır gasbeden hainler, siyonist katiller, onların ağa babaları olmak üzere, Filistin'de 78 yıldır kan, gözyaşı ve haksızlık, soykırım, katliamlar durmadan devam ediyor. HAK-İŞ olarak Filistin ile asla bağımızı koparmadık, koparmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Arslan, 1 Mayıs'ın sadece bir bayram olmadığını dile getirerek, "1 Mayıs'ı bir güne sığdırmak isteyenlere pabuç bırakmayacağız. 1 Mayıs'ı daha uzun, kapsamlı, anlamına uygun şekilde etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Bütün alanlar 1 Mayıs alanı, bütün meydanlar Taksim Meydanı'dır"

        Birilerinin 1 Mayıs'ı sahiplenip bazı kesimleri dışarıda tutma çabalarını boşa çıkardıklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

        "1 Mayıs'ı ideolojik yaklaşımlarına kurban etmek isteyenlere, ideolojik bir zırh geçirerek başka bir anlama taşıyanlara karşı HAK-İş, büyük bir mücadele başlattı. Türkiye'nin bütün alanları 1 Mayıs alanı, Türkiye'nin bütün meydanları Taksim Meydanı'dır. Onun için biz yaklaşık 15 yıldır her bölgede Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü'nü kutlamaya devam ediyoruz. Taksim'e sıkıştırılmış, copların, TOMA'ların, gazların kullanıldığı 1 Mayıs, bizim için 1 Mayıs olamaz. Biz, sorunlarımızı meydanlarda yüksek sesle konuşacağız, taleplerimizi ifade edeceğiz, birliğimizi güçlendireceğiz. Polisle, jandarmayla, güvenlik güçleriyle çatışarak ülkeyi kaosa götürme oyunlarını sizin sayenizde bozduk."

        Mahmut Arslan, iş güvencesinin bulunmamasının sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Onun için sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kalkarken önce gerçek anlamda bir iş güvencesi istiyoruz. Bugünkü iş güvencesi bizi tatmin etmiyor, sorunlarımızı çözmeye yetmiyor. O zaman daha güçlü bir sendikal hareket için 17 milyon işçinin olduğu bu ülkede 2,5 milyon sendikalı işçiyi bu ülke, emekçiler hak etmiyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha güçlü bir sendika, emek hareketi için mutlaka iş güvencesini gerçek anlamda ülkeye kazandırmamız gerekiyor."

        Arslan, vergi konusunun en temel sorunlardan olduğunu vurguladı.

        - "Emeklilik sisteminin bu şekilde devam etmesine izin vermemeliyiz"

        "Dünyanın hiçbir ülkesinde sistemde daha fazla kalarak daha az maaş alan başka bir emekli grubu yok." diyen Arslan, şöyle devam etti:

        "Bu, bizim ülkemize has, ne yazık ki. Hazine ve Maliye Bakanı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na, partilerin grup başkanlarına gittik. 'Bu adaletsizliği görün.' dedik.

        Bunun bir an evvel sonuçlanması için vergi sisteminin nasıl ki değişmesini istiyoruz, emeklilik sisteminin de bu şekilde devam etmesine asla izin vermemeliyiz."

        - "Kıdem tazminatı güçlü, etkin, kapsayıcı hale getirilmeli"

        Arslan, HAK-İŞ'in kayıt dışıyla mücadele, kayıt dışı istihdamdaki emekçilerin sorunlarının çözülmesi, ev işçilerinin örgütlenmesi, mevsimlik çalışanların sosyal güvenlik haklarının kesintisiz sağlanması konularındaki çalışmalarını anlattı.

        Mahmut Arslan, kıdem tazminatının bugünkü mevzuattan kurtularak daha güçlü, etkin, kapsayıcı hale getirilmesi taleplerini dile getirdi.

        Mevzuata kazandırılan arabuluculuk sisteminin emekçilerin haklarının gasbedildiği bir sisteme dönüştürüldüğünü savunan Arslan, bunun kaldırılmasını istedi.

        Arslan, kamuda kadro alamayanlar, tayin ve becayiş haklarının düzenlenmesi, 6772 sayılı kanunla alınamayan ikramiyelerin, 52 günlük ilave tediyenin alınması, staj mağdurlarının sorunlarının giderilmesi konularında ısrarla mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Programda, Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Genel Başkanı Sirralkhatim Abdulkadir de konuşma yaptı.

        Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Programa Bursa ve çevre illerden çok sayıda işçi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!
        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!

