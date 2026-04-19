Lapseki'de köy hayırları başladı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köy hayırlarının ilki ilçeye bağlı Beybaş köyünde başladı.
Hayır programı, köy camisinde öğle namazının ardından mevlit okunmasıyla başladı.
Mevlit programı sonrasında davetlilere, köy muhtarınca yaptırılan pilav ve yoğurt ikramında bulunuldu.
Köy muhtarı Murat Beceren, hayır yemeklerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek. "Allah kabul eylesin. 1000 kişilik pirinç ve bulgur pilavı yanında yoğurt ikramında bulunduk. Rabbim kabul eylesin, katılan her kesten razı olsun." dedi.
Köy hayrına, ilçe protokolü ile vatandaşlar da katıldı.
