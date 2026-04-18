Gelibolu'da öğrencilere diş sağlığı eğitimi veriliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, çocukların ağız ve diş sağlığını korumak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.





Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Toplum Sağlığı Birimi personeli tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi anlatılıyor.





Eğitimlerde öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri, ağız hijyeninin korunması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgiler veriliyor.



