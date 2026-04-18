        Çanakkale Haberleri Biga'da "Karabiga 1. Mevkii Savaş Hastanesi" sergisi törenle açıldı

        Biga'da "Karabiga 1. Mevkii Savaş Hastanesi" sergisi törenle açıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale Muharebeleri sırasında cephe gerisinde verilen sağlık mücadelesini ve fedakarlıkları konu alan "Karabiga 1. Mevkii Savaş Hastanesi Sergisi" düzenlenen törenle kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Biga'da "Karabiga 1. Mevkii Savaş Hastanesi" sergisi törenle açıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale Muharebeleri sırasında cephe gerisinde verilen sağlık mücadelesini ve fedakarlıkları konu alan "Karabiga 1. Mevkii Savaş Hastanesi Sergisi" düzenlenen törenle kapılarını açtı.

        Biga Belediyesi ve Biga Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan serginin açılış törenine Biga Belediye Başkanı Alper Şen, sergideki eserlerin büyük çoğunluğuna sahip olan Prof. Dr. Ali Barutçu, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Başarır, İYİ Parti Biga İlçe Başkanı İlhan Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

        Serginin açılışında konuşan Biga Belediye Başkanı Alper Şen, kent belleği açısından büyük önem taşıyan ve eserlerin büyük çoğunluğu Prof. Dr. Ali Barutçu’ya ait olan serginin Çanakkale Muharebeleri'nde cephe gerisinde verilen sağlık mücadelesini ve fedakarlıkları günümüze taşıdığını belirterek, "Yoğun ilgi gören sergimizde, ziyaretçilerimiz tarihle buluşarak o dönemin zorlu şartlarını yakından hissetme fırsatı buldu. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, sergilenen tarihi objeleri, belgeleri ve görselleri inceleyerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        Ölüm oyunları parmak ucunda!

        Ayvacık açıklarında 13 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de sanal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli tutukland...
        Çanakkale'de iki farklı sosyal medya hesaptan yorum yapan şüpheli tutukland...
        Çanakkale'de Klasik Otomobil Kulübü "Bahar Rallisi" düzenledi
        Çanakkale'de sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de silahlı 'tehdit' paylaşımı yapan lise öğrencisine gözaltı (2)