Biga'da "Karabiga 1. Mevkii Savaş Hastanesi" sergisi törenle açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale Muharebeleri sırasında cephe gerisinde verilen sağlık mücadelesini ve fedakarlıkları konu alan "Karabiga 1. Mevkii Savaş Hastanesi Sergisi" düzenlenen törenle kapılarını açtı.



Biga Belediyesi ve Biga Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan serginin açılış törenine Biga Belediye Başkanı Alper Şen, sergideki eserlerin büyük çoğunluğuna sahip olan Prof. Dr. Ali Barutçu, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Başarır, İYİ Parti Biga İlçe Başkanı İlhan Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.



Serginin açılışında konuşan Biga Belediye Başkanı Alper Şen, kent belleği açısından büyük önem taşıyan ve eserlerin büyük çoğunluğu Prof. Dr. Ali Barutçu’ya ait olan serginin Çanakkale Muharebeleri'nde cephe gerisinde verilen sağlık mücadelesini ve fedakarlıkları günümüze taşıdığını belirterek, "Yoğun ilgi gören sergimizde, ziyaretçilerimiz tarihle buluşarak o dönemin zorlu şartlarını yakından hissetme fırsatı buldu. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, sergilenen tarihi objeleri, belgeleri ve görselleri inceleyerek bilgi aldı.

