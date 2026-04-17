Çanakkale'de sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı. İlçedeki yerel haberlerin yayınlandığı bir sosyal medya sayfasında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırılarla ilgili yapılan paylaşımın altına "Zamanı var" yazan 20 yaşındaki Ü.B. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

