        Çanakkale'de sosyal medyada silahlı paylaşım yapan öğrenci gözaltına alındı

        Çanakkale'de sosyal medyada silahlı paylaşım yapan öğrenci gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde silahlı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan öğrenci gözaltına alındı.

        Giriş: 17.04.2026 - 15:19
        Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki lisede öğrenim gören 14 yaşındaki E.K'nin sosyal medyadaki öğrenci grubunda elinde silah olan fotoğrafını "Biz de birileriyiz" notuyla paylaştığını tespit etti.

        E.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

