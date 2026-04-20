Osmancık'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gecek köyünde Sebahattin Karaçay'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

