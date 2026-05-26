Sungurlu'da halk ekmek üretim tesisi faaliyete başladı

Sungurlu Belediyesi tarafından kurulan Şehit Süleyman Özmen Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tesiste günlük 40 bin ekmek üretim kapasitesi bulunduğu, ekmeklerin hijyenik koşullarda üretildiği belirtildi.



İlk etapta ilçedeki 10 farklı satış noktasında toplam 5 bin ekmek satışa sunulduğu aktarılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününden itibaren halk ekmek satışlarının her gün devam edeceği kaydedildi.



Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Hemşehrilerimizin kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşabilmesi için söz verdiğimiz projeyi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

