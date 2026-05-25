        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da 2 genç bıçakla yaralandı

        Çorum'da 17 yaşındaki iki genç, bıçakla yaralandı.

        Giriş: 25.05.2026 - 23:44 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G. ve B.Ç. bıçakla yaralandı.

        Yaralı gençler, bir akrabalarının yardımıyla olay yerinden ayrılırken 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

