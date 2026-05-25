        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı

        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK, Konya'daki maçın dönüşünde kentte coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Taraftarlar, kırmızı-siyahlı takımı taşıyan otobüsü, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde durdurdu. Burada meşale yakıp marşlar söyleyen taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Futbolcular ve teknik heyet ise kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı.

        Taraftarlar, ayrıca araç konvoyuyla takım otobüsüne ilçe çıkışına kadar eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

