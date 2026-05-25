Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK, Konya'daki maçın dönüşünde kentte coşkuyla karşılandı.
Taraftarlar, kırmızı-siyahlı takımı taşıyan otobüsü, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde durdurdu. Burada meşale yakıp marşlar söyleyen taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.
Futbolcular ve teknik heyet ise kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı.
Taraftarlar, ayrıca araç konvoyuyla takım otobüsüne ilçe çıkışına kadar eşlik etti.
