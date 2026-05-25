Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum FK'nın Süper Lig başarısı ilçelerde kutlandı

        Çorum FK'nın Süper Lig başarısı ilçelerde kutlandı

        –Arca Çorum FK'nın Trendyol Süper Lig'e yükselmesi, Çorum'un Osmancık, Bayat ve Sungurlu ilçelerinde büyük coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Çorum FK'nın Süper Lig başarısı ilçelerde kutlandı

        –Arca Çorum FK’nın Trendyol Süper Lig'e yükselmesi, Çorum'un Osmancık, Bayat ve Sungurlu ilçelerinde büyük coşkuyla kutlandı.

        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u Konya'da oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup eden Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

        Tarihi Koyunbaba Köprüsü üzerinde karşılaşmanın bitiş düdüğüyle havai fişek gösterisi düzenlendi.


        Saat Kulesi önünde de araç konvoyları oluşturularak kutlamalar yapıldı.

        Taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Süper Lig sevincini yaşadı.





        - Bayat

        Bayat Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

        Meydanda toplanan vatandaşlar, halay çekip tezahüratlarda bulundu.




        - Sungurlu

        Sungurlu Atatürk Meydanında da taraftarlar, araçlarıyla konvoy yaptı.


        Meydanda meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunan taraftarlar, araçlarıyla ilçe turu attı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası yeniden Türkiye’de
        Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası yeniden Türkiye’de
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        ABD ve İran anlaşacak mı?
        ABD ve İran anlaşacak mı?
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!
        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!

        Benzer Haberler

        Başkan Dere: "Çorumumuz'a hediye olsun"
        Başkan Dere: "Çorumumuz'a hediye olsun"
        Başkan Aşgın: "Süper Lig delikanlı bir Anadolu takımıyla karşılaşacak"
        Başkan Aşgın: "Süper Lig delikanlı bir Anadolu takımıyla karşılaşacak"
        Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi şehri ayağa kaldırdı Kutlamalar havadan...
        Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi şehri ayağa kaldırdı Kutlamalar havadan...
        Çorum'da binlerce vatandaştan Süper Lig sevinci
        Çorum'da binlerce vatandaştan Süper Lig sevinci
        Çorum FK, 7 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e yükseldi
        Çorum FK, 7 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e yükseldi
        Arca Çoruk FK'de Trendyol Süper Lig'ye yükselme sevinci
        Arca Çoruk FK'de Trendyol Süper Lig'ye yükselme sevinci