        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da zincirleme kazada araç diğer aracın üzerine çıktı

        Çorum'da zincirleme kazada araç diğer aracın üzerine çıktı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir araç, başka bir aracın üzerine çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu ilçe girişinde Yusuf K. yönetimindeki 34 NHG 525 plakalı araç, Adem F. idaresindeki 06 CYJ 257 plakalı araç, Rahmi G. idaresindeki 19 LF 496 plakalı araç ve Can Polat A'nın kullandığı 06 CYM 608 plakalı araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada çarpmanın etkisiyle 19 LF 496 plakalı araç, 06 CYM 608 plakalı aracın üzerinde asılı kaldı.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 4 araçta hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Beşiktaş'ta teknik arayış!
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi

