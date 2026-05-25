Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin rengi kahverengiye döndü. İlçede son günlerde etkili olan aşırı yağışların ardından Kızılırmak Nehri'nin debisi arttı. Su seviyesinin yükseldiği ırmağın rengi ise kahverengiye döndü. Osmancık’taki tarihi Koyunbaba Köprüsü ve Kandiber Kalesi ile birlikte görüntülenen nehir, dronla havadan kaydedildi.

