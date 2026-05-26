        Denizli'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

        Denizli'de protokol üyeleri Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Denizli Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ve diğer ilgililer, Asri Mezarlık'ta şehit kabirlerine karanfil bıraktı.


        Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehit yakınlarıyla bayramlaşıldı.

        Protokol üyeleri daha sonra polis şehitliğini ziyaret etti.


        Şehit annesi Zeynep Bakan, AA muhabirine oğlu jandarma er Yılmaz Bakan'ın 1992 yılında Şırnak'ta şehit olduğunu, her arife günü mezarını ziyaret ettiğini söyledi.

        Evladının vatan uğruna can verdiğini belirten Bakan, "Acısı ilk günkü gibi içimde ama onunla gurur duyuyorum. Her geldiğimde mezarı başında dua ediyor, onu hiç unutmuyorum. Allah hiçbir anneye evlat acısı yaşatmasın." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

