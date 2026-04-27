Işıklı Gölü'nde nilüfer çiçeği turları 1 Mayıs'ta başlayacak

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplanan Işıklı Gölü'nde tekne sahipleri 1 Mayıs'ta başlayacak turlar için hazırlıklarını sürdürüyor.



Kente 120 kilometre uzaklıktaki gölün yüzeyi haziran-ağustos döneminde su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor.



Göl, çevresindeki biyoçeşitlilik ve su üzerinde açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Göl çevresindeki Sundurlu, Seraserli ve Beydilli mahallelerinden düzenlenen ve yaklaşık bir saati bulan turlara katılan misafirler, nilüferleri yakından görme şansı yakalıyor.



Kaymakamlık, gölde tur sezonunun 1 Mayıs'ta açılmasını kararlaştırıldı.



Tekne turu işletmecisi Selçuk Bozkurt, AA muhabirine, bu yıl yağışların bol olmasıyla son 15 yılın en iyi su seviyesini yakaladıklarını söyledi.



Sezonun bu yıl bereketli geçeceğine inandığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:



"Umudumuz ve enerjimiz yüksek bir şekilde 1 Mayıs'a hazırız. Teknelerimizle gölümüzde 1 saat 15 dakika masalsı yolculuğa çıkıyoruz ve su papatyası, birçok endemik kuş türü ve nilüferleri görme imkanımız oluyor. Sezonumuzun bir ay öne çekilmesi bizleri oldukça memnun etti. Göle gelecek ziyaretçilerimiz için sabah 09.00-17.00'de nilüferlerimiz açık oluyor. Sonrası kapanıyor. Doğaseverleri Işıklı Gölü'müzün yüzeyindeki papatya tarlalarını ve nilüfer çiçeklerimizi görmeye davet ediyoruz."

