Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Diyarbakır
Hakemler:Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Dk. 73 Cem Üstündağ), Emrah Başsan, Sinan Kurt, Traore (Dk. 84 Tarkan Serbest), Afena-Gyan (Dk. 46 Moreno), Dia Saba (Dk. 84 Atakan Müjde), Dimitrov (Dk. 66 Hasani), Diagne
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Berşan Yavuzay, Imeri, Alper Potuk (Dk. 46 Furkan Apaydın), Yusuf Sertkaya (Dk. 90+1 Adem Metin Türk), Mustafa Erdilman (Dk. 72 Ege Bilsel), Seferi, Ali Habeşoğlu, Brazao (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar)
Goller: Dk. 64 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+4 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 5 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 6 Brazao, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dk. 90+1 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK), Dk. 44 Traore, Dk. 87 Atakan Müjde, Dk. 90+4 Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler)
