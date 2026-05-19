        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Diyarbakır'da protesto edildi

        İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı, Diyarbakır'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camisi yerleşkesinde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırısını kınadı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

        Küresel Sumud Filosu'nun sadece insani yardım taşıyan gemilerden ibaret olmadığını dile getiren Tekdemir, "Bu filo, 39 farklı ülkeden, farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur." dedi.

        Tekdemir, İsrail'in gemilere el koyarak umutların tükeneceğini sandığını fakat bu konuda yanıldıklarını söyleyerek, filoya yapılan her engellemenin Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisi olduğunu ifade etti.

        Vicdan sahiplerinin Gazze'nin haklı davasından vazgeçmeyeceğini, Akdeniz'in er ya da geç özgürlüğün denizi olacağını belirten Tekdemir, şunları kaydetti:

        "Uluslararası sularda korsanca gözaltına alınan 39 ülkeden aktivistler bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gazze'deki insanlık dışı abluka ve ambargo derhal kaldırılmalı, insani yardım girişlerine yönelik İsrail engellemeleri son bulmalıdır. İsrail'in Akdeniz'de işlediği bu deniz haydutluğu suçuna karşı uluslararası ceza mekanizmaları gecikmeden harekete geçirilmelidir. İsrail'in uluslararası sularda işlediği bu korsanlık suçunun, Lahey'de devam eden soykırım ve savaş suçları davalarına ek bir dosya olarak girmesi için üye devletleri göreve çağırıyoruz. Uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri acizliğe son vermeli, uluslararası sularda vatandaşlarının kaçırılmasına karşı derhal somut adımlar atmalıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
