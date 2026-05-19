İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Diyarbakır'da protesto edildi

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı, Diyarbakır'da protesto edildi.



Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camisi yerleşkesinde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırısını kınadı.



Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırıya tepki gösterdi.



Küresel Sumud Filosu'nun sadece insani yardım taşıyan gemilerden ibaret olmadığını dile getiren Tekdemir, "Bu filo, 39 farklı ülkeden, farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur." dedi.



Tekdemir, İsrail'in gemilere el koyarak umutların tükeneceğini sandığını fakat bu konuda yanıldıklarını söyleyerek, filoya yapılan her engellemenin Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisi olduğunu ifade etti.



Vicdan sahiplerinin Gazze'nin haklı davasından vazgeçmeyeceğini, Akdeniz'in er ya da geç özgürlüğün denizi olacağını belirten Tekdemir, şunları kaydetti:



"Uluslararası sularda korsanca gözaltına alınan 39 ülkeden aktivistler bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gazze'deki insanlık dışı abluka ve ambargo derhal kaldırılmalı, insani yardım girişlerine yönelik İsrail engellemeleri son bulmalıdır. İsrail'in Akdeniz'de işlediği bu deniz haydutluğu suçuna karşı uluslararası ceza mekanizmaları gecikmeden harekete geçirilmelidir. İsrail'in uluslararası sularda işlediği bu korsanlık suçunun, Lahey'de devam eden soykırım ve savaş suçları davalarına ek bir dosya olarak girmesi için üye devletleri göreve çağırıyoruz. Uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri acizliğe son vermeli, uluslararası sularda vatandaşlarının kaçırılmasına karşı derhal somut adımlar atmalıdır."

