Düzce Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Hep böyle temiz kalın çocuklar" yazılı oyuncaklar çocuklara verildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla "Hep böyle temiz kalın çocuklar" temasıyla sosyal deney gerçekleştirildi.



Senaryo gereği, kaldırımda yürüyen vatandaşlar, ellerindeki oyuncakları düşürdü.



Durumdan habersiz olan çocuklar ise oyuncağı yerden alarak sahiplerine geri verdi. "Hep böyle temiz kalın çocuklar" yazılı oyuncaklar geri getiren çocuklara armağan edildi.



Ayrıca, çocuklara Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün selamıyla Türk bayrağı, top, boyama kitabı ve çeşitli oyuncaklar da verildi.

