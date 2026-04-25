        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri "Düzce İş Kulübü" 3 bin 500 kişiye istihdam sağladı

        Düzce Belediyesinin öncülüğünde ve çeşitli kurumların işbirliğiyle kurulan "Düzce İş Kulübü", 2019'dan bu yana 3 bin 500 kişinin işe yerleşmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin girişimleriyle, iştirak şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş, Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan kulüp, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

        27 Aralık 2019 tarihinden bu yana faaliyet gösteren iş kulübü, 3 bin 500 kişinin iş hayatına katılmasına aracılık etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce İş Kulübü Sorumlusu Dilale Seyyar, kulübün "işin özü insan" sloganıyla özellikle kadın, genç, engelliler ve uzun süredir işsiz olanlara rehberlik ederek aktif iş gücüne katılmalarına olanak sağladığını belirtti.

        Girişimin iş arayanların yanı sıra iş verenlere de önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Seyyar, bu sayede nitelikli iş gücüne daha hızlı ulaşılmasının sağlandığını anlattı.


        Seyyar, kulübün iş ve meslek danışmanlarının bugüne kadar yaklaşık 13 bin vatandaşla yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:


        "9 bin 500'e yakın vatandaşımız işe yönlendirildi. 3 bin 500 vatandaşımız da işe yerleştirildi. İş arama sürecinde olan vatandaşlarımız bizlere, kurumsal mail adresimizden, telefon numaramızdan veya ofisimizi ziyaret ederek ulaşabilir, iş ve meslek uzmanlarımızdan randevu talep ederek kayıtlarını oluşturabilirler. İş arayan her vatandaşımız bizim için çok değerli. Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün liderliğinde şehrimizin istihdam gücünü artırmak için faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Benzer Haberler

        Maceraseverler hafta sonunun tadını Melen Çayı'nda rafting yaparak çıkardı
        Maceraseverler hafta sonunun tadını Melen Çayı'nda rafting yaparak çıkardı
        Düzce'den Seracılık İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nde inceleme
        Düzce'den Seracılık İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nde inceleme
        Yemin ederek görevlerine başladılar
        Yemin ederek görevlerine başladılar
        Düzce'de üreme sağlığı eğitimi verildi
        Düzce'de üreme sağlığı eğitimi verildi
        Öğrencilere 112 Acil Çağrı sistemi anlatıldı
        Öğrencilere 112 Acil Çağrı sistemi anlatıldı
        Vali Makas'tan Akçakoca esnafı ile hasbihal etti
        Vali Makas'tan Akçakoca esnafı ile hasbihal etti