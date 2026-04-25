"Düzce İş Kulübü" 3 bin 500 kişiye istihdam sağladı

Düzce Belediyesinin öncülüğünde ve çeşitli kurumların işbirliğiyle kurulan "Düzce İş Kulübü", 2019'dan bu yana 3 bin 500 kişinin işe yerleşmesini sağladı.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin girişimleriyle, iştirak şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş, Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan kulüp, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.



27 Aralık 2019 tarihinden bu yana faaliyet gösteren iş kulübü, 3 bin 500 kişinin iş hayatına katılmasına aracılık etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce İş Kulübü Sorumlusu Dilale Seyyar, kulübün "işin özü insan" sloganıyla özellikle kadın, genç, engelliler ve uzun süredir işsiz olanlara rehberlik ederek aktif iş gücüne katılmalarına olanak sağladığını belirtti.



Girişimin iş arayanların yanı sıra iş verenlere de önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Seyyar, bu sayede nitelikli iş gücüne daha hızlı ulaşılmasının sağlandığını anlattı.





Seyyar, kulübün iş ve meslek danışmanlarının bugüne kadar yaklaşık 13 bin vatandaşla yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:





"9 bin 500'e yakın vatandaşımız işe yönlendirildi. 3 bin 500 vatandaşımız da işe yerleştirildi. İş arama sürecinde olan vatandaşlarımız bizlere, kurumsal mail adresimizden, telefon numaramızdan veya ofisimizi ziyaret ederek ulaşabilir, iş ve meslek uzmanlarımızdan randevu talep ederek kayıtlarını oluşturabilirler. İş arayan her vatandaşımız bizim için çok değerli. Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün liderliğinde şehrimizin istihdam gücünü artırmak için faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz."

