        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta çiftlik kurdu

        ÖMER ÜRER - Düzce'de 9 yıl önce 5 inekle başladığı üretim serüveninde 60 büyükbaş hayvana ulaşan Sevda Albayrak, süt, peynir ve tereyağı üretimi ile kurbanlık yetiştiriciliğinin yanı sıra ev işleri ve dikişle de ilgilenerek girişimci olmak isteyen kadınlara örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 11:21 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Söğütlü köyündeki evlerinin arka bahçesine eşinin yardımıyla küçük bir ahır kuran Albayrak, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesine başvurarak 5 süt ineği desteği aldı.

        Bakanlığın yem ve buzağı desteklerinden de yararlanarak hayvan sayısını 60'a çıkarıp 9 yılda ahırını çiftliğe dönüştüren Albayrak, günlük 300-350 litre süt üretiminin yanı sıra kurbanlık yetiştiriyor, müşterileri için peynir ve tereyağı üretiyor, ev işlerinin dışında dikiş nakışla da ilgileniyor.

        3 çocuk annesi 42 yaşındaki Albayrak, AA muhabirine, 5 inekle başladığı hayvancılığı çok sevdiğini, bu süreçte devletten birçok destek aldığını söyledi.

        İşletmelerini eşi ve oğullarının desteğiyle yürüttüğünü belirten Albayrak, "Burası aile işletmesi gibi. Çocuklarım ve eşimle yürütmeye çalışıyorum. Dışarıdan hayvan almıyor, satmıyorum. Sadece 3 yıl önce kurbanlık işine girdim. Sadece kurbanlık olanlar ahırımdan çıktı. Hayvan sayım her yıl artıyor." diye konuştu.

        - "Nasıl bir çocuğu yetiştiriyorsan o şekilde sorumluluk gerektiriyor"

        İlk baktığı 5 hayvana isim verdiğini belirten Albayrak, çağırdığında onların doğrudan yanına geldiğini söyledi.

        Albayrak, kadınların istediğinde başaramayacağı hiçbir işin olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Ben sadece hayvancılığı değil evde dikiş de yapıyorum. Peynir üretiyorum. 'Yapamayız, başaramam' diye bir şey yok. Ben 3 çocuğumu yetiştiriyorum. Hayvanlarıma bakıyorum, sütümü değerlendiriyorum. Perakende satış yaptığım müşterilerim var. Peynir, tereyağı, minci yapıyorum. Ayrıyeten evde dikiş de yapıyorum. İstemek önemli, azimle olacak bir şey bu."

        Hayvanlarını çocukları gibi gördüğünü ve sorumluluk hissettiğini dile getiren Albayrak, "Acıktı mı, susadı mı veya bir şey olur mu diye endişe ediyorum. Nasıl bir çocuğu yetiştiriyorsan o şekilde sorumluluk gerektiriyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

