Emekli çift, süs eşyası yapma hobisini ürünlerine artan taleple profesyonel uğraşa dönüştürdü

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan emekli Numan ve Öznur Kırıkçılar çifti, atık malzemelerden süs eşyası yapma hobisini ürünlerine artan taleple profesyonel uğraş haline getirdi.



Kamu emeklisi 57 yaşındaki Numan ve özel sektörden emekli eşi 53 yaşındaki Öznur Kırıkçılar, 2022'de bir arkadaşlarının evinde gördükleri şişeden yapılan süs eşyasından etkilenerek hobi edinmeye karar verdi.



İlk etapta yalnızca zaman geçirmek amacıyla atık cam şişe, ip ve kuru çiçek yaprakları kullanarak evlerinde dekoratif ürünler yapmaya başlayan çift, ürünlerinin beğenilmesiyle hobilerini profesyonel uğraşa dönüştürdü.



Kent merkezinde yaklaşık 4 yıl önce dükkan açan Kırıkçılar çifti, ürettikleri süs eşyalarını sosyal medya üzerinden yurt içine ve dışına gönderiyor.



Ürünlerini hem geniş kitlelere ulaştırmanın hem de geri dönüşüme katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan çift, Düzce Kent Konseyinin belirli aralıklarla Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Sanat Sokağı" etkinliklerinde de stant açarak ürünlerini sergiliyor.



- "Uğraşımızı severek sürdürüyoruz"



Numan Kırıkçılar, AA muhabirine, 2019'da Maliye Bakanlığından emekli olduktan 1 yıl sonra Kovid-19 salgını nedeniyle evlere kapandıklarını, bu süreçte sıkıldıklarını söyledi.



Salgının sona ermesinin ardından arkadaş ziyaretinde gördüğü atık malzemeden yapılmış dekoratif eşyadan etkilendiğini belirten Kırıkçılar, "Bunu daha güzel yapabileceğimi düşündüm. İlk başlarda ufak tefek deneyerek yapmaya başladım. Zamanla el becerisi geliştikçe daha güzel şeyler yapmaya başladım." dedi.



Kırıkçılar, her türlü atık şişeyi aydınlatma amaçlı süs eşyası haline getirdiklerini anlatarak, üretim sürecinden bahsetti.



Ürünlerinin talep gördüğünü dile getiren Kırıkçılar, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da ürün gönderdiklerini söyledi.



Kırıkçılar, uğraşlarını severek sürdürdüklerini belirterek, "Bizim için önce beden ve ruh sağlığı önemli, sonra maddiyat. Bunları yaptıkça mutlu oluyoruz, insanlar beğenip aldıkça daha da çok mutlu oluyoruz." dedi.



- "Emekliliği asla dinlenme olarak düşünmedik"



Öznur Kırıkçılar ise özel sektörde 30 sene ürün geliştirme uzmanı olarak çalıştıktan sonra emekli olduğunu ancak emekliliği asla dinlenme olarak düşünmediklerini ifade etti.



Uğraşlarının hayata bakış açılarını değiştirdiğini dile getiren Kırıkçılar, "Eskiden atabildiğimiz şeylere, 'Bunu nasıl geriye kazanabiliriz, nasıl faydalı olabilir?' diye bakmaya başladık. Sonra yaptığımızı gören arkadaşlarımız bize destek çıktılar. Şişe desteği, çiçek desteği, çok güzel bir birliktelik oldu." diye konuştu.



Kırıkçılar, atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürmekten haz aldıklarını belirterek, birbirlerine destek olarak uğraşlarını ellerinden geldiğince sürdürmek istediklerini kaydetti.

