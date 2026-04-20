        Güncel "DEAŞ'a katılıp çatışmada öldürülen abimin emekli maaşını kim çekiyor?" | Son dakika haberleri

        "DEAŞ'a katılıp çatışmada öldürülen abimin emekli maaşını kim çekiyor?"

        Konya'da oturan işçi emeklisi 70 yaşındaki Mustafa Ç., iddiaya göre 2012'de Suriye'ye gidip terör örgütü DEAŞ'a katıldı, 3 yıl sonra da çatışmada öldürüldü. Mustafa Ç.'nin kardeşi, ölmesine rağmen abisinin emekli maaşının birileri tarafından yıllardır çekildiğini belirterek, "Kimin çektiği bir an önce bulunmalı. Maaşın terör örgütüne gitmesini istemiyoruz, araştırılsın" dedi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:51 Güncelleme:
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!

        Mustafa Ç., Konya'da yaşıyordu. İşçi emeklisiydi. 2012 yılında iddiaya göre eşi Zekiye Ç., oğlu Ali Osman Ç., kızı Ayşe Ç., ve 4 torunu ile birlikte Suriye'ye gidip terör örgütü DEAŞ’a katıldı.

        Zafer Samancı'nın özel haberine göre, yakınlarının uzun süre haber alamadığı Mustafa Ç. ve ailesinin Suriye’de DEAŞ kamplarında aldıkları eğitimlerin ardından aktif olarak örgüt içinde faaliyette bulundukları kayıtlara geçti. İddiaya göre 2015 yılında Mustafa Ç. ile oğlu ve torunları girdikleri bir çatışmada öldürüldü, kızı ve eşi ise tutuklandı.

        Konya’da kalan yakınlarının iddiasına göre, Türkiye'de çocuğu ve kendilerinden başka yakını olmayan Mustafa Ç.'nin maaşı ölmesine rağmen 11 yıldır her ay düzenli olarak çekiliyor.

        Mustafa Ç.’nin kardeşi H.H.Ç. "Abim ailesi ile birlikte DEAŞ'a katıldı. 2015 yılında karısı, cezaevinden arayıp abimle birlikte oğlu ve torunlarının girdikleri bir çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Maaşını kim çekiyor bilmiyoruz. O paranın terör örgütüne gitmesini de istemiyoruz. Yetkililerden konunun araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Çocuklardan 13 yaşındaki Serkan Yıldırım ile 14 yaşındaki Kasım Yıldırım hayatını kaybetti, M.Y. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

