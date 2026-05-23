Edirne'de bayram havası parçalı bulutlu ve yağışlı geçecek

Edirne Valiliği, Kurban Bayramı süresince kent genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre bayramın ilk gününde yağış beklenmediği belirtildi.



Açıklamada, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği ifade edildi.



Bayramın dördüncü günü olan 30 Mayıs'ta ise yağışın etkisini kaybetmesinin ve havanın parçalı bulutlu seyretmesinin tahmin edildiği aktarıldı.



Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, bayram ziyaretleri ve seyahat planı yapacak vatandaşlara güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri tavsiye edildi.

