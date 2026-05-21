        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi ibadete açılıyor

        Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi ibadete açılıyor

        Edirne'de restorasyonu tamamlanan tarihi Şeyh Şüceaddin Camisi, yarın cuma namazıyla ibadete açılacak.

        Giriş: 21.05.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Tunca Nehri seddesi kenarında yer alan ve uzun yıllar harabe halde bulunan camide yaklaşık 18 ay önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Restorasyon kapsamında, yapının toprak altında kalan bölümlerinin ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

        Ardından çevre duvarları yeniden inşa edilirken, yarısı yıkılmış halde bulunan minare tamamlandı.

        Tamamen yıkılmış olan cami bölümü ise nehre yakın konumu nedeniyle taş yerine çelik konstrüksiyon sistemi kullanılarak yeniden ayağa kaldırıldı.

        Yarın düzenlenecek programla kapılarını yeniden açacak camide, vatandaşlar uzun yılların ardından yeniden ibadet edebilecek.

        - Şeyh Şüceaddin Camisi

        Tunca Nehri seddesi kenarında bulunan Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Yapı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1535 yılında camiye dönüştürüldü.

        1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gören camiden günümüze yalnızca bazı bölümler ulaşabildi. Caminin mihrap cephesinde ise Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "Trakya Kelime Müzesi" açıldı
        Edirne Bienali başladı
        Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden hayat kurtaran cihaz için farkındal...
        Trakya Üniversitesi'nde Edirne gülü yeniden hayat buldu
        Edirne'de yangında zarar gören 46 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı
