        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Selanik'ten alınan "Ata toprağı" Ankara'ya uğurlandı

        Selanik'ten alınan "Ata toprağı" Ankara'ya uğurlandı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprak Ankara'ya ulaştırılmak üzere Türkiye'ye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 13:46 Güncelleme:
        İpsala Kaymakamlığı ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğince düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'teki evinin bahçesinden alınan toprak, Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından otomobille İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

        Sınır kapısında düzenlenen törende, Türk bayrağına sarılı "Ata toprağı", Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'na katılan İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcularına teslim edildi.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törende yaptığı konuşmada, getirilen toprağın sıradan bir toprak olmadığını söyledi.

        Toprağın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesiyle yaşadığı ve ilk eğitimini aldığı yerden getirildiğini belirten Sevgili, güzergahın da anlam taşıdığını ifade etti.

        Sevgili, "Bu toprak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri lise eğitimi aldığı bölgeden geçerek İpsala'mıza geldi. Atletizm sporcularımız da Atatürk'ün İstanbul'da harp okulunda eğitim aldığı güzergah üzerinden anlamlı bir koşu gerçekleştirecek." dedi.

        İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcularının toprağı 40 atlet eşliğinde önce Samsun'a, ardından Anıtkabir'e ulaştıracağını aktaran Sevgili, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da milletin kaderini değiştiren bir günü anlamlı bir etkinlikle yad etmek amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

        Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Batuhan Kaşifoğlu ise bağımsızlık meşalesinin yakıldığı tarihi yürüyüşün anlamını yaşatmak amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Savcı Yaşlıca da 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih değil, umutların yeniden filizlendiği ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün olduğunu ifade etti.

        Program, şiir okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından atletlerin "Ata toprağı"nı Ankara'ya götürmek üzere yola çıkmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

