        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Üniversitesi öğrenci topluluklarından Çanakkale'ye tarih gezisi

        Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu ile Tıbbiyeli Hikmet ve Değerler Öğrenci Topluluğu tarafından Çanakkale'ye gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda "Çanakkale’ye Tarih Yolculuğu" temasıyla gerçekleştirilen geziye 44 öğrenci katıldı.

        Program kapsamında öğrenciler, Çanakkale Kara Savaşları ve deniz zaferinin izlerini taşıyan tarihi mekanları uzman rehberler eşliğinde ziyaret etti.

        Öğrenciler, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda Seyit Onbaşı'nın kahramanlık hikayesini dinledi, Hilal-i Ahmer Müzesi'nde savaşın insani ve tıbbi boyutu ile Türk Kızılayın tarihsel rolü hakkında bilgi aldı.

        Çanakkale Şehitler Abidesi’nde şehitler için saygı duruşunda bulunulup dua edilen programda, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı Anıtı da ziyaret edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

